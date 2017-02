Adele bevestigt huwelijk tijdens Grammy's

ANP Adele bevestigt huwelijk tijdens Grammy's

LOS ANGELES - Adele heeft tijdens de uitreiking van de Grammy's eindelijk bevestigd dat zij en haar vriend Simon Konecki getrouwd zijn. Toen de zangeres de award voor album van het jaar ophaalde, noemde ze Simon in haar dankwoord 'haar man'. "Ik hou van jullie, mijn manager, mijn man en mijn zoon. Jullie zijn de enige reden dat ik dit doe."

Door ANP - 13-2-2017, 9:29 (Update 13-2-2017, 9:29)

Al lange tijd doen geruchten de ronde dat Adele en Simon zouden zijn getrouwd. Eind december werd de 28-jarige zangeres in Los Angeles gespot met een nieuwe, goudkleurige ring om haar vinger. Ze zou rond Kerstmis met de 42-jarige Simon in het huwelijk zijn getreden. De twee hebben samen een zoontje, de vierjarige Angelo.

Tijdens de Grammy's stond Adele sowieso al in het middelpunt van de belangstelling. De Britse superster ging met vijf prijzen naar huis en zong een indrukwekkende ode aan de in december overleden George Michael. Dat optreden legde ze even stil vanwege technische problemen.