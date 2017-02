Skiënde Wiggins breekt been bij tv-show

LONDEN - Sir Bradley Wiggins heeft zijn nieuwste sportieve uitdaging moeten bekopen met een blessure. De voormalige wielrenner, winnaar van de Tour de France in 2012, liep tijdens een skitraining voor een Britse tv-show een breukje in zijn been op. "Geen horrorcrash, maar gewoon een trainingsongeluk waardoor ik drie tot zes weken rust moet houden", meldde Wiggins op Twitter.

Door ANP - 13-2-2017, 8:25 (Update 13-2-2017, 8:25)

De kleurrijke Brit, die zowel op de weg als de baan grote successen vierde, ging eind vorig jaar als wielrenner met pensioen. Wiggins (36) vond al snel een nieuwe uitdaging. Hij hapte toe toen hij werd gevraagd mee te doen aan de televisieshow The Jump, waarin Britse celebrity's de strijd met elkaar aangaan op allerlei wintersporten en ook van een schans moeten springen.

Wiggins scheurde al snel een kuitspier, maar kon het programma desondanks vervolgen. Tijdens een skitraining ging het echter mis. "Helaas moet ik The Jump verlaten. Het goede nieuws is dat ik geen operatie hoef te ondergaan", aldus 'Wiggo'.