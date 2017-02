Weer miljoenenpubliek voor zoekende boeren

ANP Weer miljoenenpubliek voor zoekende boeren

HILVERSUM - De start van het nieuwe seizoen van Boer zoekt vrouw is weer ouderwets goed bekeken. Naar de eerste reguliere uitzending keken zondagavond bijna 3,8 miljoen mensen. Het KRO-NCRV-programma was daarmee verreweg de best bekeken show van de avond, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het voorstelrondje in augustus trok destijds dik 3 miljoen kijkers.

Door ANP - 13-2-2017, 8:16 (Update 13-2-2017, 8:16)

Boer zoekt vrouw gaat dit seizoen weer internationaal met Nederlandse boeren die hun bedrijf buiten de landsgrenzen runnen in onder meer Canada, Roemenië en Frankrijk. In de eerste aflevering was zondag te zien dat de vijf vrijgezelle boeren van dit seizoen weer ladingen brieven ontvingen van vrouwen die hunkeren naar een boerenbestaan. Boer Marc is dit keer favoriet. Hij kreeg met 829 brieven de meeste aandacht.

Na Boer zoekt vrouw internationaal trok het NOS Journaal van 20.00 uur met 3,3 miljoen de meeste kijkers, Studio Sport Eredivisie volgde met bijna 3 miljoen belangstellenden. Verder profiteerde de TV Show van Boer zoekt vrouw. Het programma van Ivo Niehe scoorde met 2,4 miljoen bijna een miljoen kijkers extra in vergelijking met vorige week. Zondag met Lubach wist op NPO 3 weer boven het miljoen uit te komen.