Karin Bloemen telt haar zegeningen

ANP Karin Bloemen telt haar zegeningen

AMSTERDAM - Karin Bloemen moet er niet aan denken dat ze ooit een maagband krijgt. "Ik zou niet durven, zo'n ingreep", vertelt de artieste maandag in het AD.

Door ANP - 13-2-2017, 7:39 (Update 13-2-2017, 7:39)

Karin is de laatste tijd 15 kilo kwijtgeraakt maar dat was allesbehalve het werk van een maagband. "Dit is mijn werkgebied. Daar zit mijn adem, mijn steun, mijn gezondheid en kracht. Als ik dat ondermijn, kan ik als zangeres wel inpakken", zegt ze. "Kijk, ik ben nog steeds gewoon een grote, zware meid. Ik merk het aan mijn voeten, enkels, knieën. Ik moet mezelf soms echt in gang zetten, oppassen dat mijn gewicht me niet belemmert."

Door elke week te tennissen, weet Karin zichzelf een beetje in conditie te houden. "Ik sta soms te hijgen als een molenpaard. Maar na afloop voel ik me het einde. O ja, denk ik dan, daar was bewegen voor. Om je zo lekker te voelen."

Ondertussen is de 56-jarige Karin blij dat ze in goede gezondheid verkeert. "Het klinkt misschien truttig, maar ik ben dankbaar dat ik er nog ben en het me goed gaat. Op mijn leeftijd neemt het verdriet om je heen almaar toe. Kanker, dementie, de dood. Mijn zusje was 49 toen ze overleed, mijn oudste zus 33. Mijn vader werd niet ouder dan 44. Dan tel je elke dag je zegeningen."