ANP Politieke statements tijdens Grammy Awards

LOS ANGELES - Bij de liveshow rond de Grammy Awards zondag in Los Angeles was er wederom veel aandacht voor de politieke situatie in de Verenigde Staten. Ook bij eerdere awardshows dit jaar grepen artiesten de gelegenheid aan zich te uit te laten over de nieuwe regering.

Door ANP - 13-2-2017, 5:57 (Update 13-2-2017, 5:57)

Op de rode loper van de Grammy's verschenen enkele muzikanten in politiek getinte kleding. Zangeres Joy Villa droeg steun uit voor president Trump met een jurk waarop zijn slogan 'Make America Great Again' te lezen was. Een bandlid van Highly Suspect droeg een jasje met de tekst 'Impeach'.

Ook tijdens de show waren er volop politieke boodschappen. Jennifer Lopez benadrukte tijdens haar speech dat artiesten van zich moeten laten horen en met muziek de samenleving kunnen helen. Tijdens het optreden van Katy Perry werd de tekst van de Amerikaanse grondwet op de achtergrond geprojecteerd.

Hiphopgroep A Tribe Called Quest liet er geen gras over groeien en zette verbaal de aanval in op president Trump, die door de band 'Agent Orange' werd genoemd. Het optreden eindigde met het scanderen van het woord "Verzet!".