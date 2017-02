Sterren scharen zich achter Adele

LOS ANGELES - Een flink aantal Hollywoodsterren sprak zondagavond steun uit voor Adele, die haar Grammy-optreden staakte wegens technische problemen. De zangeres vroeg na minder dan een minuut of ze opnieuw kon beginnen met haar eerbetoon aan George Michael met de woorden: "Het spijt me, ik kan dit niet verknoeien voor hem."

Door ANP - 13-2-2017, 5:20 (Update 13-2-2017, 5:20)

Ellen DeGeneres schreef op Twitter: "Adele, jij krijgt elke tweede kans die je wil. Altijd." Collega-zanger Charlie Puth liet weten: "Lof voor Adele voor het opnieuw beginnen en goedmaken. Erg, erg goed." Chrissy Teigen, die in de zaal zat, liet op Twitter weten: "Groot, groot respect voor Adele. Shit happens als je daadwerkelijk live zingt, ze was geweldig."

Bette Middler zei: "Adele heeft ons een les geleerd zonet. Als het niet goed is? Doe het overnieuw en sla de spijker op z'n kop." en Skrillex twitterde: "Je oprechtheid maakte dat moment nog specialer. Daar was zovel lef voor nodig. George zou zo trots geweest zijn."

Tijdens het stopzetten van het optreden vloekte Adele een paar keer flink. Daarvoor bood ze later tijdens de liveshow, toen ze een award mocht ophalen voor het schrijven van de beste song, haar excuses voor aan.