Adele stopt tijdens George Michael-eerbetoon

LOS ANGELES - Tijdens haar eerbetoon aan George Michael tijdens de Grammy's zondag, staakte Adele het zingen om haar optreden opnieuw te starten. De zangeres kampte met technische problemen met haar microfoon.

Door ANP - 13-2-2017, 4:17 (Update 13-2-2017, 4:17)

Na minder dan een minuut van haar versie van Georges nummer Fastlove stopte Adele met zingen en zei: "Ik weet dat het live tv is, het spijt me." Daarop liet ze enkele krachttermen vallen, die het televisiekijkende publiek niet te horen kreeg omdat het geluid snel werd afgezet. Daarna was de zangeres wel weer te horen. "Sorry voor het vloeken en sorry dat ik opnieuw begin. Maar mag ik opnieuw beginnen? Het spijt me, ik kan dit niet verknoeien voor hem."

Tijdens de Grammy's vorig jaar werd het optreden van Adele ook al geplaagd door technische problemen. Na haar eerbetoon zondag kreeg de zangeres, die het lied in tranen eindigde, een lang applaus van het aanwezige publiek in het Staples Center stadion in Los Angeles.

George Michael stierf op Eerste Kerstdag op 53-jarige leeftijd. De organisatie van de Grammy's had al bekendgemaakt dat er tijdens de liveshow bij zijn dood zou worden stilgestaan. Het was niet bekend dat Adele een nummer voor hem zou zingen.