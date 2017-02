Beyoncé breekt Grammy-record niet

LOS ANGELES - Beyoncé heeft het record van meeste Grammy's in een jaar zondag niet verbroken. De zangeres was genomineerd in negen categorieën, maar zag al tijdens de pré-show vier prijzen aan haar neus voorbij gaan.

Door ANP - 13-2-2017, 3:13 (Update 13-2-2017, 3:13)

The Recording Academy deelt jaarlijks awards uit in maar liefst 84 categorieën. Omdat die niet allemaal uitgereikt kunnen worden tijdens de liveshow, houdt de organisatie een aparte ceremonie voorafgaand aan de show, waarin het gros van de awards wordt verdeeld. Vijf van de nominaties van Beyoncé waren voor prijzen die tijdens deze pré-show werden toegekend, maar ze wist alleen te winnen voor beste muziekvideo.

Om het Grammy-record te verbreken, had Beyoncé al haar nominaties moeten inwisselen voor een award. Zowel Michael Jackson als Santana haalde al eens acht trofeeën op tijdens het jaarlijkse muziekfestijn.