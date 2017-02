David Bowie wint postuum vijf Grammy's

ANP David Bowie wint postuum vijf Grammy's

LOS ANGELES - David Bowie heeft zondag in Los Angeles postuum alle Grammy's gewonnen waarvoor hij was genomineerd.

Door ANP - 13-2-2017, 3:13 (Update 13-2-2017, 3:13)

Het album Blackstar van de vorig jaar overleden zanger won de prestigieuze muziekprijzen voor het artwork en de geluidstechniek en als beste alternatieve muziekalbum. Het gelijknamige nummer van de plaat kreeg prijzen voor beste rockuitvoering en beste rocksong.

Het 25e studioalbum van de Britse zanger kwam uit op zijn 69e verjaardag in januari van 2016. Twee dagen later overleed Bowie aan leverkanker.

Tijdens zijn leven won David Bowie slechts twee Grammy's. In 1985 mocht hij de prijs voor beste muziekvideo in ontvangst nemen voor Jazzin' For Blue Jean. In 2006 kreeg hij een Lifetime Achievement Award.