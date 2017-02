Metallica-tattoo Gaga houdt gemoederen bezig

LOS ANGELES - Lady Gaga heeft zondag voorafgaand aan haar duet met rockband Metallica tijdens de Grammy's een opmerkelijke foto op Instagram gezet. Op het kiekje prijkt op haar rug een enorme tatoeage als eerbetoon aan de band.

Door ANP - 13-2-2017, 2:17 (Update 13-2-2017, 2:17)

De tattoo is een mot met uitgeslagen vleugels, met op het lichaam een schedel. Het plaatje zou verwijzen naar Metallicanummer Moth Into Flame, van het album Hardwired.. To Self Destruct dat afgelopen jaar uitkwam. De zangeres schreef erbij "De mot & Metallica" en voegde de hashtags #ink en #tattoo toe.

Fans gingen in de reacties bij de foto massaal in discussie over de echtheid van de tatoeage. Flink wat volgers complimenteerden de zangeres met de nieuwe lichaamsversiering, maar veel fans gingen ervan uit dat het om een tijdelijke en dus nep-tattoo ging. Het plaatje prijkte tijdens haar Super Bowl-optreden van vorige week immers nog niet op de rug van de Pokerface-zangeres, van wie de huid geen tekenen van een recent geplaatste tatoeage toont.