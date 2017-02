Kris Jenner: Kanye boycot Grammy's niet

ANP Kris Jenner: Kanye boycot Grammy's niet

LOS ANGELES - Dat Kanye West niet aanwezig is bij de Grammy's zondag, heeft geen principiële reden. De rapper is volgens zijn schoonmoeder Kris Jenner simpelweg te druk met de modeshow van zijn merk Yeezy, deze week tijdens Fashion Week in New York.

Door ANP - 13-2-2017, 1:32 (Update 13-2-2017, 1:32)

Afgelopen november kondigde Frank Ocean aan de awardshow links te laten liggen. "Ik heb niet het idee dat de organisatie mensen zoals ik vertegenwoordigt", aldus de muzikant destijds. Al snel werden de namen van Kanye en Justin Bieber aan die boycot verbonden, maar volgens Kris dus onterecht.

De realityster was als medepresentator van de rodelopershow van zender E! aanwezig bij de Grammy's. "Hij heeft gewoon heel veel werk te verzetten", zei ze volgens People in dat programma over haar schoonzoon. "We zouden willen dat hij erbij kon zijn."