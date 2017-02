Beyoncé heeft eerste Grammy al binnen

LOS ANGELES - De grote awardshow moet nog beginnen, maar Beyoncé is al zeker van één Grammy. In aanloop naar de show kreeg ze zondag de prestigieuze muziekprijs voor beste muziekvideo. De clip bij Formation was volgens The Recording Academy, de organisatie achter de Grammy’s, de beste video van het afgelopen jaar.

Door ANP - 13-2-2017, 0:34 (Update 13-2-2017, 0:34)

Ook Justin Timberlake viel al vroeg in de prijzen. Zijn aanstekelijke hit Can’t Stop The Feeling!, het nummer dat hij maakte voor de film Trolls, kreeg de Grammy voor beste lied gemaakte voor visuele media. The Beatles-film Eight Days A Week - The Touring Years werd verkozen tot beste muziekfilm.

Ook de eerste Grammy’s voor Blackstar, het laatste album van David Bowie, zijn al binnen. De geluidstechnicus en ontwerper van het artwork zijn al onderscheiden. Blackstar maakt zondag in totaal kans op vijf Grammy’s.

De prestigieuze muziekprijzen vormen het strijdtoneel van Beyoncé en Adele. De zangeressen komen elkaar in meerdere belangrijke categorieën tegen. Beide popkoninginnen treden ook op.