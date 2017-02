Verdrietige reacties op overlijden Al Jarreau

LOS ANGELES - Het overlijden van Al Jarreau is onderwerp voor velen op social media zondagavond. In binnen- en buitenland reageren mensen verdrietig en met respect voor de kwaliteiten van de scatzanger. Al Jarreau overleed in een ziekenhuis in Los Angeles.

Door ANP - 12-2-2017, 23:20 (Update 12-2-2017, 23:20)

Dj Gerard Ekdom zegt op Twitter: "Weer een held overleden… Rest in peace mister Al Jarreau!'' Hij plaatst daarbij een emoticon met een huilend gezichtje. Presentator Toine van Peperstraten verwijst naar de rol van Jarreau in zijn jeugd. "Weer een stukje jeugd weg: de man van 'Roof Garden' is niet meer."

Zanger en acteur Kasper van Kooten laat zich dichterlijk uit op het social medium: "Eigenlijk is #roofgarden gewoon al heel lang een prachtig woord voor de Hemel."

Rest in Power

Multi-instrumentalist en oprichter en drummer van The Roots, QuestLove, op Instagram: "Een van mijn favorieten aller tijden." Hij noemt Al Jarreau een van de meest creatieve vocalisten "OOIT".

Zangeres/danseres Paula Abdul laat via Twitter weten dat ze geïnspireerd werd door zijn muziek en zijn stem die zo anders en uniek was. Zij condoleert de familie van Al Jarreau.

Singer-songwriter ChakaKhan zegt op Twitter: "Rest in Power (rust in macht). Jij was OVERAL jazz en meer, een niet te evenaren improvisatie-genie."