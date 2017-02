Shary-An en Sjors van de Panne naar Gay Pride

AMSTERDAM - Zangeres Shary-An en zanger Sjors van de Panne zijn dit jaar ambassadeur van de Amsterdam Gay Pride. Het thema is 'This Is My Pride’. "De ambassadeurs vertegenwoordigen datgene waar we voor staan, met ieder hun eigen verhaal”, zegt gaypride-directeur Lucien Spee.

Door ANP - 12-2-2017, 17:59 (Update 12-2-2017, 17:59)

Tijdens de eerste editie van The Voice of Holland brak Shary-An door bij het grote publiek. "Als je luistert naar mijn liedje Save You dan weet je hoe ik denk over het thema voor dit jaar'', zegt de zangeres. "Geloof in jezelf en laat je door niemand uit het veld slaan. Dat is belangrijk en nodig.”

Sjors van der Panne brak in 2014 door bij het grote publiek toen hij meedeed aan The Voice of Holland, waar hij als tweede eindigde. "Juist in deze tijd is het heel belangrijk om verbinding te maken met elkaar. Met andere LHBTI’s, maar eigenlijk met iedereen die jouw pad kruist", zegt Sjors.

De andere ambassadeurs zijn de excentrieke Gebroeders Grimm, Ana Paula Lima voor transgenders van Braziliaanse afkomst, agente Souad Boumedien en miss travestie Holland Niki Today. De Amsterdam Gay Pride vindt plaats van zaterdag 29 juli tot en met zondag 6 augustus.