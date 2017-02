Herman Koch teleurgesteld in film The Dinner

AMSTERDAM - Herman Koch is teleurgesteld in de Amerikaanse verfilming van zijn bestseller Het Diner. ''Het is geen film die ik mijn vrienden zou aanraden. Wie naar The Dinner gaat, heeft gewoon een verloren avond'', zegt Koch tegen het AD.

Door ANP - 12-2-2017, 15:20 (Update 12-2-2017, 15:20)

Herman Koch bezocht de wereldpremière van de boekverfilming vrijdagavond op het filmfestival in Berlijn, samen met onder anderen hoofdrolspelers Richard Gere, Steve Coogan, Laura Linney, Rebecca Hall en de Israëlische regisseur Oren Moverman.

Koch besloot de afterparty te laten schieten en zijn bezoek aan Berlijn een paar dagen in te korten. Aan NRC Handelsblad vertelt Koch: ''Zo’n afterparty was heel ongemakkelijk geworden. Wat had ik moeten doen, iedereen de hand schudden en zeggen dat ik de film waardeloos vond?”

Flashbacks

The Dinner vertelt over twee echtparen die een avond samenkomen in een restaurant om daar een misstap van hun kinderen te bespreken. Het boek, dat internationaal een groot succes is, werd al bewerkt tot Nederlandse film. Er is ook een Italiaanse versie gemaakt. Wat Koch betreft blijft het bij deze drie verfilmingen.

De derde en Amerikaanse versie vindt Koch het slechtst. ''Ik heb er zo objectief mogelijk naar gekeken. Er zitten veel te veel flashbacks in. Dat gebeurt ook in het boek, maar voor een film is het echt te veel. Ook is al in de eerste scènes duidelijk dat een van de hoofdpersonen een psychopaat is, terwijl in mijn boek dat pas veel later wordt geopenbaard.''