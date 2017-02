Weer auto zanger Frank van Etten in brand

APELDOORN - Volkszanger Frank van Etten is opnieuw slachtoffer van brandstichting. Aan Omroep Gelderland vertelt de geschrokken artiest: "Dit voelt gewoon niet goed. Ik heb met een paar gekken te maken. Dit is een tweede serieuze bedreiging binnen een week."

Door ANP - 12-2-2017, 14:42 (Update 12-2-2017, 14:42)

Vorige week zaterdag gingen twee van zijn auto’s in vlammen op. Een van die wagens is dit weekend opnieuw in brand gestoken. De twee Mercedessen stonden achter het hek van een autoschadeherstelbedrijf in Apeldoorn. "De politie zegt dat een auto hier met hoge snelheid is weggereden", vertelt de eigenaar van het schadeherstelbedrijf aan Omroep Gelderland.

Frank van Etten, die landelijke bekendheid vergaarde met zijn deelname aan de Hazes-talentenjacht Bloed, zweet en tranen, meldde afgelopen week dat hij wordt afgeperst en bedreigd. Het Openbaar Ministerie verdenkt twee Apeldoorners, een vader en een zoon. De vader meldde zich voor het weekend bij justitie.