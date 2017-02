Demonstratie tegen celstraf regisseur Sentsov

BERLIJN - Op het Filmfestival van Berlijn hebben filmmakers samen met de European Film Academy (EFA) en Amnesty International geprotesteerd tegen de opsluiting van de Oekraïense regisseur Oleg Sentsov.

Door ANP - 12-2-2017, 13:50 (Update 12-2-2017, 13:50)

Tijdens de première van The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov protesteerden filmmakers en publiek met protestborden. In het gesprek na afloop van de filmvoorstelling stelde regisseur Askold Kurov: "Het maken van deze film is een verhaal over solidariteit." Hij hoopt dat de film Oleg minder abstract maakt. Onder luid applaus zei EFA-voorzitter Agnieszka Holland: “Oleg heeft ons nodig maar wij ook Oleg. Zijn moed is van grote betekenis in tijden als deze, misschien nog meer dan twee jaar geleden!”

In mei 2014 werd de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov door de veiligheidsdienst van de Russiche Federatie in zijn huis gearresteerd omdat hij zich had uitgesproken tegen de annexatie van de Krim door Rusland.

Meer dan een jaar later en aan het eind van wat Amnesty International beschrijft als “een oneerlijk proces voor een militaire rechtbank”, werd Oleg Sentsov veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor het plegen van misdaden “van terroristische aard”. In zijn documentaire onderzoekt Askold Kurov de waarheid achter dit politieke showproces.