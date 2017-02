Amber Rose kust ex Wiz Khalifa op rode loper

LOS ANGELES - Model Amber Rose lijkt het weer aan te leggen met haar ex-man Wiz Khalifa. Het tweetal zoende zaterdagavond zelfs op de rode loper voor het Clive Davis pre-Grammy gala, meldt Entertainment Tonight. Geruchten dat het 33-jarige model en de danser Valentin Chmerkovskiy uit elkaar zijn, lijken hiermee ook bevestigd.

Door ANP - 12-2-2017, 13:21 (Update 12-2-2017, 13:21)

Rose en rapper Khalifa liepen hand in hand op de rode loper en poseerden ook samen voor fotografen. De kus van de twee duurde in totaal zeven seconden.

Ook viel op dat Rose een gigantische diamanten ring droeg. Of het hier gaat om een gewone accessoire of om een ring met meer betekenis, is onduidelijk.

Zoon

Rose trouwde in juli 2013 met de rapper Whiz Khalifa, met wie ze een zoon heeft die deze maand vier jaar wordt. Khalifa en Rose scheidden in 2014.

Bronnen meldden eerder aan Us Weekly dat Rose en danser Valentin Chmerkovskiy uit elkaar zijn. Het tweetal was vijf maanden samen.