ANP Stuk Jon van Eerd gaat wellicht naar Broadway

AMSTERDAM - De voorstelling Harrie let op de Kleintjes van Jon van Eerd gaat misschien naar Broadway. Producenten in Zuid-Afrika, Duitsland en New York hebben interesse om de komedie in het buitenland op te gaan voeren. Het zou de eerste maal zijn dat een stuk van Van Eerd op podia buiten Nederland te zien is.

Door ANP - 12-2-2017, 12:42 (Update 12-2-2017, 12:42)

Harrie let op de Kleintjes, over een man die tegen wil en dank moet gaan babysitten, is de negende toneelvoorstelling die Van Eerd heeft geschreven en is geproduceerd door het bedrijf van zijn echtgenoot Ton Fiere. De komedie is nog tot 10 april in Nederland te zien.

“Het onderwerp lijkt internationaler te zijn dan mijn vorige stukken”, stelt Van Eerd. “Rumoer door kinderen is heel universeel. Het stuk zou zich net zo goed in de VS of in Zuid-Afrika kunnen afspelen.” Het hielp ook dat de acteur ditmaal een trailer van de voorstelling maakte, denkt hij. De contacten met buitenlandse agenten verliepen mede via Eric Idle. Van Eerd en het oud-Monty Python-lid kennen elkaar al langer van gezamenlijke vakanties in Frankrijk.

Het is overigens niet de bedoeling dat Van Eerd zelf te zien is in de buitenlandse producties. “Natuurlijk overweeg ik het serieus als het mij wordt gevraagd”, voegt hij daar aan toe. “Maar het is nooit mijn doel geweest. Ik kan hier in Nederland uitstekend maken wat ik wil. En het lijkt mij eigenlijk ook heel spannend om eens te zien hoe een andere acteur Harrie Vermeulen zou spelen.” De acteur vertolkt het hoofdpersonage van bijna al zijn stukken al jaren zelf.