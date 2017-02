Schrijfster Dirty Dancing werkt aan vervolg

LONDEN - Dertig jaar na Dirty Dancing broedt de schrijfster van de filmhit uit 1987 op een vervolg. ''Ik ben er over aan het nadenken, ik denk dat het tijd is voor een vervolg'', zegt scenarioschrijfster Eleanor Bergstein tijdens een interview dat BBC Radio 4 maandagavond uitzendt.

Door ANP - 12-2-2017, 12:07 (Update 12-2-2017, 12:07)

Dirty Dancing speelt zich af in de zomer van 1963 en vertelt over een tienermeisje Frances 'Baby' Houseman, die een affaire krijgt met haar dansleraar Johnny Castle. Jennifer Grey en de in 2009 overleden acteur Patrick Swayze speelden de hoofdrollen. De film won een Oscar met de soundtrack (I've Had) The Time of My Life.

In het BBC-interview zegt Bergstein dat Dirty Dancing thema's aansneed die nog steeds actueel zijn, zoals abortus. ''We dachten dat we deze strijd gewonnen hadden, maar de discussie is weer helemaal terug. Baby is een vrouw die zich tegenwoordig bezig zou houden met vrouwenrechten. En ze zou meelopen in marsen voor Black Lives Matter."

Dirty Dancing bracht destijds wereldwijd 213,95 miljoen dollar op. In 2004 kwam het veel minder succesvolle vervolg uit, Dirty Dancing: Havana Nights. Het Amerikaanse productiehuis Lionsgate werkt momenteel voor de zender ABC aan een televisiefilm, met onder anderen Nicole Scherzinger en Abigail Breslin in de cast.