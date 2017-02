'Tom Jones en Priscilla Presley goede match'

ANP 'Tom Jones en Priscilla Presley goede match'

LONDEN - De Britse zanger Tony Christie is niet verbaasd dat zijn vriend Tom Jones en Priscilla Presley aan het daten zouden zijn. Tony Christie vermoedt dat zijn showbizzvriend Tom Jones en de ex-vrouw van Elvis zich altijd al tot elkaar voelden aangetrokken, vertelt hij aan Mirror.

Door ANP - 12-2-2017, 11:22 (Update 12-2-2017, 11:22)

De 73-jarige Tony Christie, bekend van de hit Is this the way to Amarillo, spreekt opgetogen over de band die Tom en Priscilla hebben. Tom Jones en Priscilla Presley passen bij elkaar en vormen vormen een goede match, zei hij tijdens een avondje uit op West End, waar hij met zijn vrouw Sue de musical Beautiful over Carole King bezocht. Sue: ''Ik geloof dat er sprake is van een vonkje. We hadden vrienden die op latere leeftijd bij elkaar kwamen. Dat is zo lief, je heb iemand nodig op hogere leeftijd." Tony: "Het is geweldig."

Tony Christie trad een paar jaar geleden op tijdens een eerbetoon voor Elvis in Hyde Park in Londen. ''Priscilla was ook aanwezig. Ik zong Can’t Help Falling In Love With You. Ze tikte me op de schouders en vertelde me dat dit het favoriete nummer was van haar en Elvis."

Tom Jones (76) en Priscilla (71) baarden onlangs opzien door samen te dineren in een restaurant in Hollywood. Ze vertrokken in een Rolls-Royce. Tom Jones is weduwnaar sinds zijn vrouw Linda in april op 59-jarige leeftijd overleed. De Sex Bomb-zanger ging een aantal keren op stap met Priscilla. Ze leerden elkaar kennen in de jaren zestig in Los Angeles. ''We zijn al heel lang goede vrienden. Ze is een charmante dame. We genieten van onze avondjes uit samen'', zei Tom Jones eerder deze week.