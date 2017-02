Partner George Michael geweerd van begrafenis

LONDEN - George Michaels partner Fadi Fawaz mag van de familie van de overleden zanger niet naar de begrafenis van de ster komen. Dat meldt The Sun.

Door ANP - 12-2-2017, 10:09 (Update 12-2-2017, 10:09)

De 43-jarige Fawaz is degene die op eerste kerstdag het levenloze lichaam van de 53-jarige zanger aantrof in bed. De 54-jarige neef van Michael, Andros Georgiou, stelt dat de familie van de overleden ster Fawaz haat. "De hemel mag hem bijstaan als hij op komt dagen. Fadi is niet uitgenodigd voor de begrafenis.’’

Volgens Georgiou wordt George Michael begraven in zijn favoriete pak en shirt van zijn laatste tour. Ook zal de zanger een gouden horloge van Cartier dragen en een ring waarin zijn bijnaam Yog staat gegraveerd.

George Michael is nog altijd niet begraven, aangezien zijn lichaam nog steeds niet is vrijgegeven door de lijkschouwer. Het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog. De familie is momenteel bezig met de voorbereidingen van de uitvaart van de zanger, die naast zijn moeder Lesley komt te liggen.

Georgiou denkt overigens dat ook Kenny Goss, een ex van de zanger, ook niet aanwezig zal zijn bij de begrafenis, net als onder anderen vriend Boy George. ‘’Het zal een kleine en geheime gebeurtenis zijn, met mogelijk minder dan vijftig aanwezigen. Gehoopt wordt dat George in de grond ligt voordat mensen achter de begrafenis komen.’’