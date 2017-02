Halle Berry: schuldgevoel na scheidingen

LOS ANGELES - Actrice Halle Berry voelt na drie scheidingen schuld, pijn en verdriet. ''Ik heb geleerd om te gaan met drie mislukte huwelijken. Dat is niet gemakkelijk, zeker niet als er kinderen bij betrokken zijn'', zei de 50-jarige actrice zaterdag volgens Entertainment Tonight tijdens een Q&A op de City Summit in Los Angeles.

12-2-2017

"Vrouwen gaan het huwelijk aan met het idee dat het eeuwigdurend is en dat hun man de prins op het witte paard is'', zei ze. "Dat is wat ik als kind leerde van sprookjes. Maar tegenwoordig ben ik meer anti-sprookjes. We stappen erin met hoop, dus als het uit elkaar valt voelt dat als een grote mislukking en een enorme teleurstelling'', vervolgde ze. ''Ik heb me vaak schuldig gevoeld en verantwoordelijk. Ik heb er veel pijn en verdriet van gehad."

Halle Berry en haar ex Olivier Martinez rondden in december hun scheiding af, een jaar nadat ze bekendmaakten dat hun huwelijk was gestrand. Ze hebben samen een driejarige zoon, Maceo. Eerder was ze getrouwd met honkbalspeler David Justice en zanger Eric Benet. De actrice heeft ook een achtjarige dochter, Nahla, met model Gabriel Aubry.

Pijnlijk

Berry: ''Van alle situaties, hoe hard en pijnlijk ze ook waren, heb ik veel geleerd over mezelf. De relaties waren kennelijk nodig om de levenslessen te leren en me te brengen op het punt waar ik nu sta. Maar het is moeilijk, het was een moeilijk deel van het leven."

De actrice focust zich nu op de kinderen. ''Moeder zijn is mijn belangrijkste taak en ik weet nu dat alles wat ik doe, alles wat ik zeg en alles wat ik hen bied, erg belangrijk is. Ik praat veel, maar ik denk dat het belangrijker is dat mijn kinderen zien wat ik doe. Als ik wil dat ze vriendelijk worden, zal ik ze vriendelijkheid moeten tonen. Als ik wil dat ze nieuwsgierig zijn, zal ik ze mijn eigen nieuwsgierigheid tonen. Als ik wil dat ze slim worden, laat ik zien dat ik iedere dag leer."