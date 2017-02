Beyoncé en Adele blikvangers bij Grammy's

LOS ANGELES - Beyoncé en Adele zijn zondagavond de blikvangers tijdens de 59ste uitreiking van de Grammy's, volgens velen de belangrijkste muziekprijzen. Beide zangeressen strijden in maar liefst vier categorieën tegen elkaar. De uitreiking van de awards is in Los Angeles.

Door ANP - 12-2-2017, 7:43 (Update 12-2-2017, 7:45)

Adele en Beyoncé komen elkaar tegen in de categorieën Album of The Year, Record of the Year, Performance of the Year en Song of the Year. Adele heeft vijf nominaties te pakken, Beyoncé spant de kroon met acht nominaties. Een daarvan is voor Best rock performance. De zangeres nam samen met Jack White, bekend van The White Stripes, Don’t Hurt Yourself op.

Ook Justin Bieber maakt kans op een Grammy. Hij is in vier categorieën genomineerd. De Canadese ster heeft wel flinke concurrentie van Adele en Beyoncé.

Verder zijn er nominaties voor Metallica, Carrie Underwood en John Legend. Die acts zullen ook een optreden verzorgen.