Bookmakers tippen La La Land voor BAFTA's

ANP Bookmakers tippen La La Land voor BAFTA's

LONDEN - De BAFTA'S, de Britse versie van de Oscars, worden zondagavond uitgereikt in Londen. Comedian en acteur Stephen Fry presenteert de awardshow. Eregasten zijn prins William en zijn vrouw Catherine.

Door ANP - 12-2-2017, 7:41 (Update 12-2-2017, 7:41)

William is voorzitter van de British Academy of Film and Television Awards (BAFTA) en zal een van de prijzen uitreiken. Voor Catherine wordt het de eerste keer dat ze de uitreiking van de BAFTA's bijwoont.

De musicalfilm La La Land is met elf nominaties de grootste kanshebber op de belangrijkste Britse filmprijzen. La La Land is genomineerd in de belangrijkste categorieën zoals beste film, beste acteur (Ryan Gosling) en actrice (Emma Stone). De romantische filmmusical La La Land is ook favoriet bij de Oscars die op 26 februari worden uitgereikt in Hollywood. Volgens Britse wedkantoren lijkt het zeker dat la La Land de prijzen wint in de categorieën Beste film, beste regie en beste actrice. De BAFTA voor beste mannelijke hoofdrolspeler gaat volgens de bookmakers onvermijdelijk naar Casey Affleck voor zijn rol in Manchester by the Sea.

Kanshebbers

Andere films die veel BAFTA-nominaties ontvingen zijn Arrival en Nocturnal Animals (allebei negen stuks). Ook de Disney-films Vaiana en Finding Dory behoren tot de kanshebbers, evenals Zootropolis en Kubo And The Two Strings. Er staan geen Nederlandse filmmakers zoals Paul Verhoeven (Elle) of Michael Dudok de Wit (The Red Turtle) genomineerd.

De BBC, die de show grotendeels uitzendt, verwacht dat winnende filmmakers de kans grijpen om politieke boodschappen te verpakken in hun toespraken. Sinds de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten hebben veel artiesten op awardshows hun mening over het politieke klimaat in de VS laten horen. Meryl Streep bekritiseerde Donald Trump in haar speech bij de Golden Globes.

The Guardian verwacht dat het tijdens de BAFTA's mogelijk wel mee kan vallen met de hoeveelheid kritiek op Trump, omdat die niet valt te verwachten uit de hoek van de makers van de film La La Land. Ook Stephen Fry zal bij het maken van zijn grappen rekening moeten houden met de aanwezigheid van prins William en Catherine.