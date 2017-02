Nick Gordon gedenkt Whitney Houston

LOS ANGELES - Vijf jaar geleden overleed Whitney Houston. Op Twitter heeft Nick Gordon stilgestaan bij het overlijden van de zangeres. Hij meldde Whitney nog steeds te missen.

Door ANP - 11-2-2017, 21:16 (Update 11-2-2017, 21:16)

Nick groeide op bij Whitney en kon het goed met de zangeres vinden. Ook met Bobbi Kristina, de dochter van Whitney en haar ex Bobby Brown. Nick had tot de tragische dood van Bobbi in 2015 een relatie met haar.

“Ik kan niet geloven dat het alweer vijf jaar geleden is”, twitterde Nick. “Ik mis je nog steeds.” Bij de tweet plaatste hij ook een foto waarop hij met Whitney en Bobbi Kristina is te zien. “Ik weet zeker dat jullie plezier van elkaar hebben daarboven”, schreef hij erbij.

Whitney Houston overleed op 11 februari 2012. Ze werd levenloos gevonden in het bad van een hotelkamer in Beverly Hills.