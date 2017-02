Krant plaatst foto van Alec 'Trump' Baldwin

SANTO DOMINGO - Een krant in de Dominicaanse Republiek heeft in plaats van een foto van Donald Trump een persbureaufoto van acteur Alec Baldwin gepubliceerd, die in een tv-programma een imitatie van de Amerikaanse president ten beste geeft.

Door ANP - 11-2-2017, 19:59 (Update 11-2-2017, 20:05)

De foto van 'Trump' stond vrijdag op pagina 19 naast een portret van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in El Nacional Dominicano. De krant bood zaterdag excuses aan voor de vergissing.

Baldwin imiteert Trump in het wekelijkse satirische programma Saturday Night Live. Trump heeft via Twitter laten weten het programma "niet grappig" te vinden en "echt slechte televisie".