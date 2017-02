Matt Reeves nieuwe regisseur The Batman

LOS ANGELES - Matt Reeves is waarschijnlijk de vervanger van Ben Affleck als regisseur van The Batman. Dat melden bronnen aan Variety.

Door ANP - 11-2-2017, 15:41 (Update 11-2-2017, 15:41)

Affleck deed eind januari een stap terug toen bleek dat hij het werk niet goed kon combineren met de productie van de film en de vertolking van de hoofdrol. "Deze rol spelen vereist focus, passie en het allerbeste optreden dat ik kan geven. Het is duidelijk geworden dat ik niet beide taken kan uitvoeren op het benodigde niveau", zei Ben destijds.

Reeves regisseerde eerder films als Cloverfield en War for the Planet of the Apes. De opnames voor de nieuwe Batmanfilm moeten in het voorjaar van start gaan.