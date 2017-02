Chris Pratt en Tom Holland in Infinity War

LOS ANGELES - Tom Holland en Chris Pratt keren terug als respectievelijk Spider-Man en Star-Lord in de nieuwste Marvel-film Avengers: Infinity War. Dat is te zien in een filmpje dat acteur Robert Downey Jr. op Facebook heeft geplaatst.

Door ANP - 11-2-2017, 15:24 (Update 11-2-2017, 15:24)

De video werd gemaakt op de set van Infinity War. Downey deed tussen de opnames door een vraag- en antwoordsessie voor zijn fans en die werd gefilmd door Holland, zo was kort te zien. Later verschijnt ook Pratt in beeld.

Avengers: Infinity Wars moet volgend jaar mei in de bioscopen verschijnen. De film wordt geregisseerd door de broers Joe en Anthony Russo.