ANP Vingers Hardwell in het verband

AMSTERDAM - Dj Hardwell heeft een 'klein' ongeluk gehad waarbij hij zijn rechterhand heeft bezeerd. Zaterdag deelde de geboren Bredanaar een foto waarop te zien is dat zijn duim, wijs- en ringvinger in het verband zitten.

Door ANP - 11-2-2017, 13:55 (Update 11-2-2017, 13:55)

"Ik heb een klein ongelukje gehad, maar het gaat goed", schrijft Hardwell op Instagram bij de foto. Zijn werk zal er niet onder lijden, belooft de dj. "Zweden, ik ben onderweg en we gaan gewoon feesten alsof er niets is gebeurd!" Hoe Hardwell aan zijn verwondingen is gekomen, vertelt hij niet.