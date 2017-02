Drake noemt hoofddoekgerucht fake

LONDEN - Drake ontkent dat hij een bezoekster van zijn concert in Londen heeft gevraagd haar hoofddoek af te doen. Volgens de rapper had de vrouw een sjaal om haar hoofd. In een statement op Instagram hekelt hij de media die er mee aan de haal gingen.

"Ik maak elke avond aan het einde van mijn show een punt om elkaar lief te hebben en een eenheid te vormen, dus ik ben volledig van slag van dat nepverhaal in de media dat ik moslims zou hebben beledigd", zo staat in het betoog van Drake. De rapper legt uit dat hij met de woorden 'hot ass scarf' een sjaal bedoelde en echt geen hoofddoek.

"Ik ben mij ervan bewust wat een hoofddoek is en ik zou nooit zo'n respectloze opmerking maken tegen iemand die er een draagt. Ik ben juist trost dat mijn beste vrienden en fans allemaal verschillende religies en afkomst hebben."