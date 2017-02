Freek Vonk terug in Nederland

AMSTERDAM - Freek Vonk is weer terug in Nederland. De tv-bioloog, die anderhalve week geleden werd gebeten door een haai, kan nu eindelijk goed uitrusten, zegt hij in een bericht op Facebook.

Door ANP - 11-2-2017, 12:14 (Update 11-2-2017, 12:14)

"Oost west, thuis best! Eindelijk thuis na twee bizarre weken in Miami en op de Bahama's. Nu goed uitrusten", schrijft Freek bij een foto waarop zijn litteken goed te zien is. Voor de gein heeft hij er pleisters op geplakt met zijn beeltenis erop. "En je weet: als je Freeks pleisters maar goed zitten is er niks aan de hand #volgendekeermeedusopreis"

Freek liet donderdag al doorschemeren dat hij terug naar Nederland mocht. De bioloog, die op de Bahama’s opnamen maakte voor zijn nieuwe programma Freek naar de haaien, vertelde toen dat zijn '100+' hechtingen er waarschijnlijk maandag uit gaan.