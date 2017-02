Fadi probeerde George Michael uur te wekken

ANP Fadi probeerde George Michael uur te wekken

LONDEN - George Michaels partner Fadi Fawaz heeft de zanger op de ochtend van zijn dood 'een uur' lang geprobeerd te wekken voordat hij het alarmnummer belde. Dat valt op te maken uit het telefoongesprek dat TMZ online heeft gezet.

Door ANP - 11-2-2017, 11:41 (Update 11-2-2017, 11:41)

"Ik heb in het afgelopen uur geprobeerd hem te wekken maar het lukt niet. Hij is er niet meer", vertelt Fadi op kalme en bedroefde toon. Hij stelt dat hij George' lichaam in bed heeft gevonden en dat hij 'koud, blauw en erg stijf' is. Dat zou erop kunnen wijzen dat de zanger al langere tijd dood was. Waarom hij zo lang wachtte met het waarschuwen van de hulpdiensten wordt niet duidelijk.

De politie onderzocht lange tijd de rol van Fadi bij de dood van George, maar rechercheurs vonden geen verdachte omstandigheden. Bijna zeven weken na zijn dood is het lichaam van George nog steeds niet vrijgegeven door de lijkschouwer. Het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog.

George Michael overleed op eerste kerstdag op 53-jarige leeftijd. De geruchten gaan dat de voormalig Wham!-zanger in zijn laatste weken weer zou zijn teruggevallen in een oude drugsverslaving.