Justin Timberlake en Sting zingen bij Oscars

LOS ANGELES - Justin Timberlake, John Legend, Sting en Lin-Manuel Miranda treden op tijdens de uitreiking van de Oscars. De artiesten zingen tijdens het gala op zondag 26 februari de vijf liedjes die kans maken op de filmprijs in de categorie Best Original Song.

Door ANP - 11-2-2017, 11:24 (Update 11-2-2017, 11:24)

Justin Timberlake zingt zijn hit Can't Stop The Feeling, het nummer uit de animatiefilm Trolls. John Legend zingt twee nummers uit de film La La Land: City of Stars en Audition (The Fools Who Dream).

Sting zal zijn nummer The Empty Chair zingen. Dat nummer staat op de soundtrack van de HBO-documentaire Jim over de in augustus 2014 onthoofde Amerikaanse journalist James Foley.

Het duet How Far I’ll Go uit de Disneyfilm Vaiana wordt vertolkt door Lin-Manuel Miranda en de 16-jarige Vaiana-stemactrice Auli'i Cravalho.