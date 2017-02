Carolina Dijkhuizen hoeft nog geen kinderen

AMSTERDAM - Carolina Dijkhuizen heeft nog niet de dringende behoefte aan kinderen. "Ik heb geen rammelende eierstokken. Gelukkig maar, want ik heb single vriendinnen die dat probleem wel hebben", zegt de 36-jarige vrijgezelle musicalster zaterdag in De Telegraaf.

Door ANP - 11-2-2017, 10:59 (Update 11-2-2017, 10:59)

Een kinderwens is er 'op zich niet', vertelt Carolina. "Al ligt het eraan: tijdens die relatie met de man van wie ik dacht dat het de ware was, wist ik zeker dat ik kinderen van hem wilde. In de relatie erna had ik dat helemaal niet."

Voorlopig vermaakt ze zich prima met haar neefjes en nichtjes. "Voor hen ben ik echt de tofste tante. Ik zing en dans met ze, doe gek en neem ze mee naar shows. Ik ben de tante bij wie alles kan", aldus Carolina. "Ook op de kindjes van mijn vriendin ben ik dol. Ik ga vaak pannenkoeken met ze eten. Maar daarna geef ik ze graag weer terug aan hun ouders."