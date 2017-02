Ruim 2 miljoen kijkers voor halve finale TVOH

HILVERSUM - Ruim twee miljoen kijkers volgden vrijdagavond de halve finale van The Voice of Holland. De RTL4-show staat na het NOS Journaal (3.370.000 kijkers) op de tweede plaats in de ranglijst van best bekeken programma's. Flikken Maastricht zit The Voice of Holland op de hielen met 1,9 miljoen kijkers.

Door ANP - 11-2-2017, 9:38 (Update 11-2-2017, 9:38)

Het publiek van The Voice of Holland stemden vrijdagavond Dwight Dissels en Leon Sherman naar huis. De talenten Thijs Pot, Vinchenzo Tahapary, Isabel Provoost en Pleun Bierbooms gingen wel door en staan komende vrijdag in de finale.

Het afscheid van presentator Winston Gerschtanowitz in RTL Boulevard trok vrijdag 971.000 kijkers, goed voor een twaalfde plaats in de Dag Top 25. Winston nam vrijdag na ruim tien jaar afscheid van het showbusinessprogramma, hij stapt over naar SBS6. “Aan alle mooie dingen komt een einde, ook als je zelf kiest voor een nieuwe uitdaging”, sprak Winston de kijkers toe.