ANP Adam Levine dankbaar voor ster Walk of Fame

LOS ANGELES - Maroon 5-frontman Adam Levine heeft vrijdag een ster op de Hollywood Walk of Fame gekregen. De zanger onthulde zijn tegel in de regen in het bijzijn van fans, zijn vrouw Behati Prinsloo en hun vier maanden oude dochtertje Dusty Rose.

Door ANP - 11-2-2017, 8:47 (Update 11-2-2017, 8:47)

Levine is de 2601e ster die een tegel kreeg op de beroemde paden van Hollywood. Hij dankt zijn sterrendom vooral aan zijn carrière met Maroon 5, maar is de laatste jaren ook veelvuldig op de Amerikaanse televisie te zien. Samen met goede vriend Blake Shelton is hij de enige die alle zeventien seizoenen van The Voice in de jury zat.

Blake Shelton en rocker Sammy Hagar hielden een toespraak tijdens de ceremonie. ''Adam Levine is een van de meest onaangetaste supersterren die ik ooit heb ontmoet'', zei de frontman van Van Halen.

Adam Levine sprak zijn dankbaarheid uit over zijn succes en zei tot zijn fans: ''Ik ben mezelf dankzij jou. Ik heb een dochter, en de mooiste vrouw van de hele wereld. Ik ben een van de gelukkigste mensen ooit. En dat heeft niets met mij te maken. Het heeft te maken met de mensen die het meest van me houden. En dus dank ik hen."