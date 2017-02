Museum sluit installatie acteur Shia LaBeouf

NEW YORK - Het straatkunstwerk dat de Amerikaanse acteur Shia LaBeouf verzon als protest tegen president Donald Trump is stopgezet. Het Museum of the Moving Image in de New Yorkse wijk Queens besloot dit nadat het kunstwerk tot meerdere arrestaties had geleid, waaronder die van LaBeouf zelf. Dat meldt de New York Times.

Door ANP - 11-2-2017, 7:20 (Update 11-2-2017, 7:20)

Volgens het museum vormt het werk een ,,ernstig en voortdurend gevaar voor de openbare orde''. De creatie was niet veel meer dan een aan het museum bevestigde camera. Voorbijgangers werden uitgenodigd de zin ,,hij zal ons niet verdelen'', tevens de titel van het kunstwerk, voor de camera uit te spreken.

De filmster maakte zelf ook enkele malen zijn opwachting voor de camera. Zo was te zien hoe hij in een handgemeen raakte met een voorbijganger die racistische taal uitsloeg. Later was te zien hoe LaBeouf werd gearresteerd.

Het doel van LaBeouf was de beelden rechtstreeks online te plaatsen gedurende de regeerperiode van Trump. In plaats van vier of acht jaar is nu al na drie weken het doek gevallen. Op de website van LaBeoufs kunstwerk staat nu te lezen dat het museum op 10 februari 2017 ,,het project in de steek liet''.