Ogen open op Harry Potter The Exhibition

UTRECHT - Wie zaterdag naar Harry Potter The Exhibition gaat, moet goed opletten. Acteurs Oliver en James Phelps, die in de Potter-films George en Fred Wemel speelden, kunnen zomaar opduiken. De tweeling ontmoet zaterdag een aantal diehard Potter-fans die er meteen op de eerste dag van de expo bij zijn.

Door ANP - 11-2-2017, 7:17 (Update 11-2-2017, 7:17)

"Het is altijd mijn favoriete dag van een dergelijke trip”, zegt James tegen BuzzE. Hij en zijn broer zijn al een paar dagen in het land om de Potter-expositie, die tot en met 30 juni in Utrecht te vinden is, te promoten. "Er is zo veel energie als de diehardfans en veel kinderen de tentoonstelling voor het eerst zien.”

James, die met zijn broer al verschillende wereldsteden aandeed in het kader van de expositie, heeft zijn eigen manier om van de eerste publieksdag te genieten. "Er zijn genoeg donkere hoekjes waar je je kunt verstoppen. Dat doe ik altijd graag, zodat ik ongezien kan kijken hoe mensen reageren.”

Voldemort

Een kleine tip voor de bezoekers: let op Voldemort. "Er is een ruimte waar Voldemort je toespreekt. Daar kan je je goed verstoppen”, verklapt James. Goed zoeken dus naar de Wemel-tweeling, maar ze hebben ook een waarschuwing. “Niets aanraken of verschuiven, gewoon je ogen open houden.”

Je ogen open houden is een goede tip, volgens de broers moet er goed gelet worden op de vele details. “Wij hebben de expo ongeveer 100.001 keer gezien”, grapt James. “Maar ook wij ontdekken nog steeds nieuwe dingen, zo veel oog voor detail is er. Het Zwerkbalprogramma is echt en de artikelen in de Ochtendprofeet gaan ook echt ergens over. En als je door het Verboden Bos loopt, dan ruik je ook echt een bos. Dat is net dat kleine beetje extra dat ervoor zorgt dat je echt het idee hebt dat je in de wereld van de films zit.”

Echt genieten

Oliver heeft een hele andere reden waarom hij uitkijkt naar zaterdag. “Het is een lekkere ego boost, dat kan ik niet ontkennen. De sfeer is op zo’n eerste dag altijd geweldig. Ik heb op Twitter en Instagram al veel berichten gelezen van fans die niet kunnen wachten. Mensen komen uit het hele land, het is geweldig.”

De verwachtingen voor Nederland zijn hooggespannen. “Toen we hoorden dat de expositie naar Utrecht zou komen, waren we meteen enthousiast”, zegt James. “Wat we ons nog herinneren van eerdere bezoeken aan Nederland is het lawaai dat de fans creëerden. Er was zo veel enthousiasme, we weten zeker dat de fans hier echt gaan genieten van deze expo.”