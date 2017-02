Dwight en Leon missen finale The Voice

HILVERSUM - Dwight Dissels en Leon Sherman vielen vrijdagavond met de finale in zicht af in The Voice of Holland. Thijs Pot, Vinchenzo Tahapary, Isabel Provoost en Pleun Bierbooms overleefden de halve finale wel en strijden volgende week vrijdag om de winst.

Door ANP - 10-2-2017, 22:59 (Update 10-2-2017, 22:59)

Alle coaches hebben daarmee nog één talent in de race. Guus Meeuwis en Ali B begonnen aan de halve finale met twee talenten, maar Guus’ pupil Leon viel al snel af. Hij hoefde maar één nummer te zingen, de overgebleven vijf kandidaten traden nog een tweede keer aan.

Aan het einde van de avond bleek dat ook Dwight, die hoge ogen gooide met zijn auditie en lange tijd gold als favoriet voor de winst, niet genoeg stemmen van het publiek kreeg. Daarmee is het duidelijk dat het zevende seizoen van The Voice of Holland een erg jonge winnaar krijgt: Thijs is met zijn achttien jaar de oudste finalist.