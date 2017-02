Douwe Bob zingt nuchtere bestuurders toe

ANP Douwe Bob zingt nuchtere bestuurders toe

BAARN - Douwe Bob is vrijdagavond in de auto gestapt om nuchtere bestuurders te bedanken. De zanger is het nieuwe gezicht van de bob-campagne en zong in het kader daarvan niet-drinkende chauffeurs toe vanaf de achterbank.

Door ANP - 10-2-2017, 22:49 (Update 10-2-2017, 22:49)

Onder de noemer 'Douwe geeft een rondje voor bob' ging de singer-songwriter gewapend met gitaar op pad. De zanger zong enkele prijswinnaars toe. Zij moesten minimaal drie jaar een rijbewijs hebben en nooit met een slok op achter het stuur zijn betrapt.

Douwe Bob maakt zeer geregeld gebruik van een bob. De zanger, die een café heeft en wel van een drankje houdt, heeft zelf geen rijbewijs.