ANP Whitney Port in verwachting van eerste kindje

LOS ANGELES - Lauren Conrad is niet de enige ster uit The Hills die dit jaar haar eerste kindje verwacht. Ook Whitney Port is zwanger, maakte ze bekend via social media.

Door ANP - 10-2-2017, 22:28 (Update 10-2-2017, 22:28)

Whitney plaatste op Instagram een kiekje van haar beginnende babybuikje. “Oh hey! Ik sta lekker bij het raam in m’n ondergoed met een BABY in mijn buik!!!”, schreef de 31-jarige realityster bij de foto.

Op haar website ging Whitney verder in op het nieuws. In een blog schreef ze dat zij en haar echtgenoot “een beetje geschrokken” waren toen ze ontdekten ouders te worden. Desondanks kan de realityster niet wachten tot ze moeder wordt.

Modeontwerpster

Whitney was met onder anderen Lauren Conrad, die op 1 januari bekendmaakte in verwachting te zijn, te zien in The Hills. In 2008 kreeg ze haar eigen spin-off van de realityserie: The City. Daarin was haar verhuizing naar New York te volgen. De serie stopte in 2010, sindsdien werkt Whitney als modeontwerpster en schrijfster.

Ze heeft sinds begin 2012 een relatie met Tim Roseman, een van de producenten van The City. In november 2015 trouwden de twee.