ANP Nichtje Britney Spears weer thuis

NEW ORLEANS - Maddie, het achtjarige nichtje van Britney Spears, is weer thuis. Het meisje was zondag betrokken bij een ernstig ongeluk met een quad. Vrijdag werd ze ontslagen uit een ziekenhuis in New Orleans.

Door ANP - 10-2-2017, 21:37 (Update 10-2-2017, 21:37)

Maddie vocht de afgelopen dagen voor haar leven. Ze sloeg over de kop met haar quad en belandde bewusteloos onder water. Daar lag ze een paar minuten voor ze uit haar benarde positie werd bevrijd en met spoed naar een ziekenhuis werd gebracht. Een traumahelikopter bracht haar naar het ziekenhuis in New Orleans.

Britney en haar familie riepen meermaals op te bidden voor het meisje, de dochter van Britneys zusje Jamie Lynn. Dat heeft geholpen, schreef Britney vrijdagavond op Instagram. “We zijn zo dankbaar dat Maddie vandaag naar huis mocht, het is echt een wonder. Onze gebeden zijn verhoord en beantwoord!”