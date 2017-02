Jay en Silent Bob maken rentree

ANP Jay en Silent Bob maken rentree

LOS ANGELES - Goed nieuws voor fans van het Amerikaanse filmduo Jay en Silent Bob. De twee niet al te snuggere grappenmakers keren terug op het witte doek. Kevin Smith (Silent Bob) heeft op Instagram aangekondigd dat hij een script heeft geschreven met de titel Jay and Silent Bob Reboot.

Door ANP - 10-2-2017, 20:53 (Update 10-2-2017, 20:53)

De twee grapjurken maakten hun debuut als duo in 1994 in de film Clerks, maar de echte doorbraak kwam pas in 2001 met Jay and Silent Bob Strike Back. De komedie werd mede dankzij de titelsong van Afroman een hit. Het nummer van Afroman, Because I Got High, deed het wereldwijd goed in de hitlijsten.

Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe film moet verschijnen, maar volgens Smith wordt het een ouderwetse 'trek-eens-aan-mijn-vinger-komedie'. Volgens hem reist het slome stel tijdens hun de rentree op het witte doek van New Jersey naar Hollywood om de reboot van de film Bluntman and Chronic tegen te houden. Aan de oorspronkelijke film hadden Jay en Silent Bob ook al een broertje dood.