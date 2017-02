Winston neemt met knoop in maag afscheid

AMSTERDAM - De laatste RTL Boulevard van Winston Gerschtanowitz zit erop. De presentator nam vrijdag na ruim tien jaar afscheid van het showbusinessprogramma, hij stapt over naar SBS6. “Aan alle mooie dingen komt een einde, ook als je zelf kiest voor een nieuwe uitdaging”, sprak Winston de kijkers toe.

De presentator begon zijn laatste uitzending met tranen in zijn ogen. Daarvoor zorgden zijn zoontjes Julian en Benjamin, die hun vader middels een videoboodschap succes wensten. “Dat je kinderen zeggen dat ze blij zijn dat je weer op tijd thuis bent, is wel een dingetje”, zei Winston.

Als verrassing kwam ook Albert Verlinde in de studio afscheid nemen van Winston. Hij besloot vorig jaar na vijftien jaar te vertrekken bij het programma en verhuisde niet mee naar de nieuwe studio in Amsterdam. “Ik heb al die jaren in een zooitje moeten werken, maar wat een luxe”, zei Albert, die voor het eerst in de nieuwe studio stond. “Ik ben de hele dag al van m’n à propos, ik ben de hele dag al bezig met wat ik tegen je moet gaan zeggen.”

Warm gevoel

Verlinde prees Gerschtanowitz als presentator, maar ook als vriend. “Je bent echt een maatje, echt een vriend, onze levens deelden we. Dat is de basis van vriendschap en van samen collega’s zijn en daarom sta ik nu meer te trillen dan bij m’n eigen afscheid.” De overstap van Winston naar SBS6 noemde Albert ‘een goede keuze’. “Je wil grote studioprogramma’s doen en die ruimte is er niet bij RTL.”

Winston zelf zei ‘met een knoop in zijn maag’ afscheid te nemen. Hij was negen jaar presentator van Boulevard, maar viel voordien al geregeld in. “Het is heel warm jongens, het zegt veel over dit programma”, reageerde Winston op de vele gelukswensen van collega’s. “Dit is waarom het niet makkelijk is om van Boulevard afscheid te nemen, omdat dit er elke dag is. Dit gevoel is er oprecht, dat voel je elke dag dat je er bent.”

De kijkers liet hij weten dat hij genoten had ‘om er meer dan tien jaar voor u te zijn op doordeweekse avonden’. “Met een warm gevoel in m’n hart zeg ik vanavond: tot ziens.”