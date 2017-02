Boeren breken hart Yvon Jaspers

AMSTERDAM - Niet alleen de boeren, maar ook Yvon Jaspers hield hartzeer over aan het nieuwe seizoen Boer zoekt vrouw internationaal. “Mijn hart is een paar keer gebroken”, zei Yvon in RTL Boulevard over de nieuwe reeks, die vanaf zondag op de buis is.

Door ANP - 10-2-2017, 19:43 (Update 10-2-2017, 19:43)

“Soms heb je zo de hoop en gun je het iemand die zo graag wil, en dan gebeurt er iets anders”, zei Yvon. Over welke boeren dankzij de tweede reeks Boer zoekt vrouw internationaal aan de vrouw geraken, deed de presentatrice natuurlijk geen uitspraken.

Wel liet ze weten dat alle mannen serieuze brieven kregen. “Dat was heel opvallend, dat de meeste vrouwen bloedserieus brieven hebben geschreven. Het is niet per se zo dat er veel te doen valt op de plekken waar de boeren zitten, dan denk je: wie wil naar Roemenië?!” Boer David, die in Roemenië een varkenshouderij aan het opzetten is, kreeg desondanks 88 brieven.

Dat ze voor de bezoekjes aan boeren weer de hele wereld over vloog, was voor Yvon wel even aanpassen. “Je gaat van winter naar zomer, van -10 graden naar +45 graden. Op een gegeven moment landden we ergens en wat ik helemaal de kluts kwijt: is het dag? Is het nacht? Op welk continent ben ik? Wie ben ik überhaupt?”