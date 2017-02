Soulwax en Frank Carter op Rock Werchter

WERCHTER - Soulwax is een van de acts die toegevoegd is aan Rock Werchter. Het festival is van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli in de Belgische plaats. Soulwax staat voor de zondag op de agenda.

Door ANP - 10-2-2017, 19:08 (Update 10-2-2017, 19:08)

Ook Frank Carter & The Rattlesnakes en Mark Lanegan Band zullen op Rock-Werchter te zien zijn. Er zijn nu 33 acts bekend.

Eerder werd al duidelijk dat Foo Fighters het hoogtepunt van de zondag vormen. The Kills en Lumineers staan ook voor die dag geprogrammeerd. Radiohead is voor vrijdag de blikvanger, net als het Britse rockduo Royal Blood.