Elbow pakt eerste nummer 1-positie

ANP Elbow pakt eerste nummer 1-positie

AMSTERDAM - Het is Elbow eindelijk gelukt. De Britse band heeft de eerste nummer 1-notering in Nederland te pakken. Little Fictons, het zevende studio-album, komt op de eerste plek van de albumlijst binnen.

Door ANP - 10-2-2017, 16:20 (Update 10-2-2017, 16:20)

Een ongekend succes, want een album van Elbow haalde in Nederland nog nooit de top 3. Met Everything uit 2014 bleef de band steken op de vierde plek. Graig Potter van Elbow tekende voor de productie van de plaat. Daarop staan ook de singles Magnificent (She Says), All Disco en Gentle Storm.

De Rolling Stones verdwenen met Lonesome & Blue uit de top 10.

Album Top 10 week 6

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Singles Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1 (-) Elbow - Little Fictions

2 (2) Ed Sheeran - X

3 (1) Kensington - Control

4 (3) Frenna - Geen oog dichtgedaan

5 (5) Adele - 25

6 (6) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

7 (4) Ali B - Een klein beetje geluk

8 (7) The Weeknd - Starboy

9 (10) SBMG - No Mickey Mouse Business

10 (-) Big Sean - I Decided.