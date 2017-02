Patricia Paay doet aangifte over seksfilmpje

HOOFDDORP - Patricia Paay heeft vrijdagmiddag aangifte gedaan vanwege het verspreiden van een seksfilmpje waarin zij te zien is. Dat heeft een woordvoerder van de politie Noord-Holland bevestigd. Verdere informatie wilde hij niet geven.

Door ANP - 10-2-2017, 16:20 (Update 10-2-2017, 16:20)

Paay stapte naar de politie nadat er donderdag een video was uitgelekt, waarin te zien is hoe zij met een man plasseks heeft. Volgens haar advocaat Johan Langelaar heeft zij aangifte gedaan van zowel het dreigen met het verspreiden van de video als het daadwerkelijk naar buiten brengen. "Patricia was niet op de hoogte van het feit dat er een filmpje van haar was gemaakt", zei Langelaar.

GeenStijl plaatste de link van het filmpje, maar verwijderde die even later ook weer op aandringen van de advocaat. De video is echter veelvuldig gedeeld op social media.

Vrijdag kwam er ook een verklaring naar buiten van een ex van Paay, die in het filmpje te zien zou zijn. Advocaat Bernard Tomlow laat namens deze ex weten dat hij "gechoqueerd" is en "uitdrukkelijk iedere bemoeienis, direct of indirect, met deze onrechtmatige openbaarmaking en verspreiding" ontkent. Over zijn identiteit doet hij geen mededelingen.

Langelaar zei in een reactie hierop er niet vanuit te gaan dat deze persoon voor verspreiding heeft gezorgd.