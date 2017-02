Ed Sheeran maakt vijf weken vol

AMSTERDAM - Ed Sheeran staat voor de vijfde week op de eerste plek van de singleslijst met Shape Of You. De song betekende de geslaagde comeback van de zanger.

Door ANP - 10-2-2017, 16:19 (Update 10-2-2017, 16:19)

Sheeran heeft het in 2016 rustig aan gedaan. In december liet hij weer van zich horen. Shape of You is een van de tracks op het nieuwe album ÷ (Divide). In maart verschijnt zijn derde plaat. Castle On The Hill, waarmee de zanger op 7 staat, zal ook op het album te vinden zijn.

Singles Top 10 week 6

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Singles Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Ed Sheeran - Shape Of You

2. (2) Ronnie Flex feat. Frenna - Energie

3. (3) Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie - Rockabye

4. (7) The Chainsmokers - Paris

5. (6) James Arthur - Say You Won’t Let Go

6. (8) Starley - Call On Me (Ryan Riback remix)

7. (4) Ed Sheeran - Castle On The Hill

8. (5) Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely

9. (10) Zayn & Taylor Swift - I Don't Wanna Live Forever

10. (9) Broederliefde/Emms - Het is een feit